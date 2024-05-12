12 MAYIS PAZAR İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bugün bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ile 20 derece arasında değişirken, Pazar günü yağış beklenmiyor.

İzmir de aynı şekilde çok bulutlu olacak. 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklara rağmen güneş çok etkili olmayacak.

Ankara ise sağanak yağışlı olarak görülüyor. Sıcaklıklar ise 15 derece ortalama ile diğer günlere göre daha düşük seyredecek.