Yeni yılın ilk gününde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi yani bugün hastanelerin ve eczanelerin açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 1 Ocak bugün hastaneler ve eczaneler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...