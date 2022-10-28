Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2022 Cuma hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu, yarım gün mü?

28 Ekim Cuma günü hastane ve eczanelerin çalışma durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı bir buçuk günlük resmi tatil uygulanıyor. Doktora muayene olacak ve ilaç yazdıracak olanlar, 28 Ekim Cuma günü hastanelerin ve eczanelerin çalışma durumunu sorguluyor. İşte, 28 Ekim 2022 hastane ve eczanelerin çalışma durumu...

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