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Bugün hangi var, hangi kanalda yayınlanacak? 23 Ekim Pazar 2022 bugünün maçları

Bugün hangi maçlar var? Maçlar hangi kanalda yayınlanıyor 23 Ekim Pazar 2022?

FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig’lerinin maçları tutkunları tarafından merak ediliyor. Günlük maç programları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte bugünün maçları ve yayınlanan kanalları…

Giriş: 23.10.2022 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Saatlerin ilerlemesiyle beraber futbol tutkunları bugünün maçlarını merakla beklemeye başladı. Bugün oynanacak Lig maçlarını ve yayımlanacak yerleri sizler için derledik. İşte bugün yapılacak karşılaşmaların listesi:

  • BİLYONER

    12:00 Fenerbahçe – Kasımpaşa - TFF Elit U16 Ligi

    13:00 Belshina – FC Minsk Belarus - Vysshaya Liga

    13:15 Excelsior – AZ Alkmaar -  Hollanda Eredivisie Vole App

     

  • S SPORT PLUS - S SPORT 2 

    13:30 Udinese – Torino İtalya Serie A

    BEIN SPORT MAX

    14:00 Angers – Stade Rennais 

    BEIN SPORT 1

    14:30 Kasımpaşa – Kayserispor 

     S SPORT +

    15:00 Espanyol Barcelona – Elche

     

  • BEIN SPORT CONNECT 

    16:00 Aston Villa – Brentford 

    BEIN MAX

    16:00 Leed United – Fulham FK 

    BEIN SPORTS 3

    16:00 Southampton – Arsenal FC 

    BEIN SPORTS 2

    16:00 Wolverhampton Wanderes FC – Lecicester City FC 

  • TRTSPOR

    16:00 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü – Göztepe  

    BEIN SPORTS 1

    17:00 Adana Demirspor -Konyaspor 

    S SPORT

    17:15 Real Betis Sevilla – Atletico Madrid 

    BEIN MAX

    18:05 OGC Nice – Nantes 

    BEIN SPORT 3

    18:30 Tottenham – Newcastle United FC 

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