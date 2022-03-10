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Bugün hangi uçuşlar iptal edildi? 10-11 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama!

Hangi uçuşlar iptal edildi? 10-11 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama!

İptal edilen uçuşlar merak edilirken 'Hangi uçuşlar iptal edildi?' sorusuna yanıt arandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Pegasus, THY ve Anadolu Jet bazı uçuşlarını iptal etti. Peki, Hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 10-11 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama

10.03.2022 - 11:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hava yolu şirketleri birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı uçuşları iptal etti. İptal edilen uçuş seferleri Pegasus ve THY'nin yaptığı açıklama ile netlik kazandı. THY son açıklamasında 213 uçuşun daha iptal edildiğini duyurdu. Peki, Hangi uçuşlar iptal edildi? 10-11 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama! 

  • UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olmasıyla birlikte İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 10 Mart Perşembe günü toplam 205 seferini iptal eden THY, her iki havalimanında da uçuş kısıtlamasına gidilmesiyle birlikte 11 Mart Cuma günü için de bazı seferlerini iptal etti.

    THY, 11 Mart tarihli kalkış ve varış olmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 olmak üzere toplam 213 seferini iptal etti.

  • 10-11 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında iptaller yaşandığı belirten THY'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada: 

    " Değerli yolcularımız, İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 10 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

    THY UÇUŞ SORGULAMA

  • HANGİ UÇUŞLAR İPTAL

    Aşağıdaki linklerle hangi uçuşların iptal edilidiğini görebilirsiniz. İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli iptal olan uçuşlar bilgi ekranı...

    İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

  • PEGASUS'TAN 10-11 MART UÇAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

    Pegasus'un uçak iptali ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    "Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

    PEGASUS UÇUŞ SORGULAMA

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