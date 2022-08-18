Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemeleri hız kesmeden devam ediyor. Sporseverler bugün hangi maçların hangi kanalda ekranlara geleceğini heyecanla araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var ve hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Ağustos 2022 gününün maç programı ve yayıncı kuruluş bilgileri…

18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

20:00 - Malmö - Sivasspor

Futbol UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Malmö - Sivasspor takımları karşı karşıya geliyor. 18.08.2022 | Perşembe günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

20:45 - M.Başakşehir - Antwerp

Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme M.Başakşehir - Antwerp takımları karşı karşıya geliyor. 18.08.2022 | Perşembe günü saat 20:45 ile başlayacak müsabaka, TRT 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - Austria Wien - Fenerbahçe

Futbol UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Austria Wien - Fenerbahçe takımları karşı karşıya geliyor. 18.08.2022 | Perşembe günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Smart Spor HD, Spor Smart aracılığıyla naklen yayınlanacak.