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Haberler Futbol

Bugün hangi takımların maçı var? 17 Ağustos 2022 hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?

Sporseverler bugün hangi maçların olduğunu heyecanla araştırmaya devam ediyor. En çok ilgi gören spor dallarından biri olan futbolu yakından takip edenler ''Bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? İşte haberimizin detayları...

18.08.2022 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Bugün hangi takımların maçı var? 17 Ağustos 2022 hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemeleri hız kesmeden devam ediyor. Sporseverler bugün hangi maçların hangi kanalda ekranlara geleceğini heyecanla araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var ve hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Ağustos 2022 gününün maç programı ve yayıncı kuruluş bilgileri…

18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

20:00 - Malmö - Sivasspor

Futbol UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Malmö - Sivasspor takımları karşı karşıya geliyor. 18.08.2022 | Perşembe günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

20:45 - M.Başakşehir - Antwerp

Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme M.Başakşehir - Antwerp takımları karşı karşıya geliyor. 18.08.2022 | Perşembe günü saat 20:45 ile başlayacak müsabaka, TRT 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - Austria Wien - Fenerbahçe

Futbol UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Austria Wien - Fenerbahçe takımları karşı karşıya geliyor. 18.08.2022 | Perşembe günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Smart Spor HD, Spor Smart aracılığıyla naklen yayınlanacak.

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