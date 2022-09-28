Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022? Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022?

Futbolda milli maçların ardından yerel ligler için geri sayım başladı. Hafta sonu oynanacak zorlu maçlar öncesi bugün kupada birbirinden çarpıcı karşılaşmalar oynanacak. Peki, 28 Eylül Çarşamba günü itibariyle bugün hangi karşılaşmalar izleyicilerin karşısına çıkacak? İşte, ayrıntılar...

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