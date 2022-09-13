Şampiyonlar Ligi'nde sezon geçtiğimiz hafta başladı ve heyecan bu akşam ikinci hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Yurt genelindeki binlerce futbolsever de Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar ve hangi kanallarda yayınlanacak sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, 13 Eylül 2022 Salı gününün maç programı...