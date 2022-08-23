Avrupa futbolunda sezon açıldı ve birbirinden heyecanlı karşılaşmalar izleyicilerle buluşmaya başladı. Avrupa Kupaları, Süper Lig ve özellikle 5 büyük ligdeki maçları takip eden futbolseverler için günün programını bir araya getirdik. Peki, bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?