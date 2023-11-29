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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda yayınlanacak? 29 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları... - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda yayınlanacak? 29 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları...

        Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bu akşam oynanacak 2. gün maçlarıyla sona erecek. Birbirinden kritik mücadelelerin oynanacağı günde 8 karşılaşma izleyicilerin karşısına çıkacak ve son 16 turu ile Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar büyük ölçüde belli olacak. İşte, 29 Kasım Çarşamba günü itibariyle devler liginde günün maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:06
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. 20:45'te 2 ve 23:00'de 6 karşılaşmanın oynanacağı gecede temsilcimiz Galatasaray da Manchester United ile karşı karşıya gelecek ve 3 puan arayacak. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...

        • 2

          A GRUBU

          20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)

          23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)

        • 3

          B GRUBU

          20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)

          23:00 Arsenal - Lens (Exxen)

        • 4

          C GRUBU

          23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)

          23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)

          D GRUBU

          23:00 Benfica - Inter (Exxen)

          23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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