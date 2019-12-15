Bugün hangi maçlar var

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 15. hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Aralık'ta, TFF 1. Lig 15. hafta maçları 13, 14 ve 15 Aralık'ta, TFF 2. Lig 17. hafta maçları 14 ve 15 Aralık'ta, TFF 3. Lig 17. hafta maçları 14 ve 15 Aralık'ta; Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçları 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

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