Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda yayınlanacak? 7 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları...
Avrupa kupaları grup aşamasında 4. hafta maçları bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 8 mücadele bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacağı haftada bugün oynanacak karşılaşmaların programını bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın 3. günü için geri sayıma geçildi. Birbirinden önemli karşılaşmaların ekranlara geleceği gün itibariyle futbolseveler, hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...
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E GRUBU
23:00 Lazio - Feyenoord (Exxen)
23:00 Atletico Madrid - Celtic (Exxen)
F GRUBU
23:00 Milan - PSG (Exxen)
20:45 B.Dortmund - Newcastle United (TV8,5)
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G GRUBU
23:00 Kızılyıldız - RB Leipzig (Exxen)
23:00 Manchester City - Young Boys (TV8,5)
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H GRUBU
20:45 Shakhtar - Barcelona (Exxen)
23:00 Antwerp - Porto (Exxen)