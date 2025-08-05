Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos Salı bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
5 Ağustos 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Malmö, Kopenhag, Dinamo Kiev, Pafos, Shkendija, Karabağ, Rangers, Viktoria Plzen; Avrupa Ligi'nde Hamrun Spartans ve Maccabi Tel Aviv; Konferans Ligi'nde Klaksvik ve Neman takımları sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Ağustos 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 5 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi’nde 4, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde ise birer maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…
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5 AĞUSTOS 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3. Eleme Turu
20:00 Malmö-Kopenhag
21:00 Dinamo Kiev-Pafos
21:00 Shkendija-Karabağ
21:45 Rangers-Viktoria Plzen
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UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
21:45 Klaksvik-Neman
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UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
20:00 Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
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Afrika Uluslar Şampiyonası
17:00 Kongo-Sudan
20:00 Senegal-Nijerya
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Bulgaristan 2. Ligi
18:00 Hebar 1918-Fratria
20:00 Etar-FK Sevlievo
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Özbekistan Süper Ligi
18:00 Pakhtakor-FC AGMK
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Ermenistan 1. Ligi
15:00 Bentonit-Ararat II
15:00 Syunik-Araks
15:00 Andranik-FC Hayq
16:00 FC Ararat-Armenia II-Mika Yerevan
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