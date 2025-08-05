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        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Ağustos 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos Salı bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        5 Ağustos 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Malmö, Kopenhag, Dinamo Kiev, Pafos, Shkendija, Karabağ, Rangers, Viktoria Plzen; Avrupa Ligi'nde Hamrun Spartans ve Maccabi Tel Aviv; Konferans Ligi'nde Klaksvik ve Neman takımları sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Ağustos 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 10:11 Güncelleme: 05.08.2025 - 10:11
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 5 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi’nde 4, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde ise birer maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          5 AĞUSTOS 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi - 3. Eleme Turu

          20:00 Malmö-Kopenhag

          21:00 Dinamo Kiev-Pafos

          21:00 Shkendija-Karabağ

          21:45 Rangers-Viktoria Plzen

        • 3

          UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

          21:45 Klaksvik-Neman

        • 4

          UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

          20:00 Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv

        • 5

          Afrika Uluslar Şampiyonası

          17:00 Kongo-Sudan

          20:00 Senegal-Nijerya

        • 6

          Bulgaristan 2. Ligi

          18:00 Hebar 1918-Fratria

          20:00 Etar-FK Sevlievo

        • 7

          Özbekistan Süper Ligi

          18:00 Pakhtakor-FC AGMK

        • 8

          Ermenistan 1. Ligi

          15:00 Bentonit-Ararat II

          15:00 Syunik-Araks

          15:00 Andranik-FC Hayq

          16:00 FC Ararat-Armenia II-Mika Yerevan

        • 9
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