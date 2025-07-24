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        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Temmuz 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz Perşembe bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        24 Temmuz 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Yeni sezon öncesi hazırlık mücadeleleri sürerken UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bugün 2. eleme turu ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:14
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçları oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 24 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          24 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık

          17:00 Alanyaspor - Hatayspor

        • 3

          UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

          17:00 Atletic Club DEscaldes - Dinamo Tirana

          17:00 FC Astana - Zimbru

          18:30 Paide Linnameeskond - AIK

          19:00 Ilves Tampere - AZ Alkmaar

          19:00 Aktobe - Sparta Prag

          19:00 Araz Nahçıvan - Aris Saloniki

          19:00 Pyunik - Györi ETO

          19:00 Rosenborg - Banga Gargzdai

          19:00 Hibernians FC - Spartak Trnava

          19:00 FC Ararat-Armenia - Universitatea Cluj

          19:00 Zalgiris Vilnius - Linfield FC

          19:00 Aris Limassol - Puskas FC

          19:00 Arda Kardzhali - HJK Helsinki

          19:00 St Josephs - Shamrock Rovers

          19:00 Kauno Zalgiris - Valur

        • 4

          20:00 Oleksandria - FK Partizan

          20:00 Hammarby - Sporting Charleroi

          20:00 Novi Pazar - Jagiellonia Bialystok

          20:00 Petrocub - Sabah

          20:00 Cherno More Varna - Başakşehir FK (TRT 1)

          20:00 Riga FC - Dila Gori

          20:00 Omonia Nicosia - Torpedo Kutaisi

          20:00 Viking - Koper

          20:00 Polessya - FC Santa Coloma

          20:30 Vaduz - Dungannon Swifts

          21:00 Torpedo Zhodino - Maccabi Haifa

          21:00 AEK Atina - Hapoel Beer Sheva

          21:00 Radnicki 1923 Kragujevac - KI Klaksvik

          21:00 NK Varazdin - Santa Clara

        • 5

          21:00 Paksi SE - Maribor

          21:00 FK Kosice - Neman Grodno

          21:30 Sutjeska Niksic - Beitar Jerusalem

          21:30 Austria Wien - Spaeri

          21:30 Vardar Skopje - Lausanne Sports

          21:30 Vllaznia Shkoder - Vikingur R.

          21:45 St Patricks - Nomme JK Kalju

          21:45 Dundee United - UNA Strassen

          21:45 Dinamo Minsk - Egnatia Rrogozhine

          21:45 HB Torshavn - Brondby

          22:00 Larne FC - Prishtina

          22:00 Decic Tuzi - Rapid Wien

          22:00 Rakow Czestochowa - Zilina

          22:00 FK Sarajevo - Universitatea Craiova

        • 6

          UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu

          20:00 FC Sheriff - Utrecht

          20:00 Banik Ostrava - Legia Varşova

          20:30 Midtjylland - Hibernian

          20:30 Levski Sofia - Sporting Braga

          21:00 Anderlecht - Hacken

          21:00 Celje - AEK Larnaca

          21:00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (HT Spor)

          21:30 Lugano - CFR Cluj

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