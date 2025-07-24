Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz Perşembe bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
24 Temmuz 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Yeni sezon öncesi hazırlık mücadeleleri sürerken UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bugün 2. eleme turu ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçları oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 24 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…
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24 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık
17:00 Alanyaspor - Hatayspor
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UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
17:00 Atletic Club DEscaldes - Dinamo Tirana
17:00 FC Astana - Zimbru
18:30 Paide Linnameeskond - AIK
19:00 Ilves Tampere - AZ Alkmaar
19:00 Aktobe - Sparta Prag
19:00 Araz Nahçıvan - Aris Saloniki
19:00 Pyunik - Györi ETO
19:00 Rosenborg - Banga Gargzdai
19:00 Hibernians FC - Spartak Trnava
19:00 FC Ararat-Armenia - Universitatea Cluj
19:00 Zalgiris Vilnius - Linfield FC
19:00 Aris Limassol - Puskas FC
19:00 Arda Kardzhali - HJK Helsinki
19:00 St Josephs - Shamrock Rovers
19:00 Kauno Zalgiris - Valur
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20:00 Oleksandria - FK Partizan
20:00 Hammarby - Sporting Charleroi
20:00 Novi Pazar - Jagiellonia Bialystok
20:00 Petrocub - Sabah
20:00 Cherno More Varna - Başakşehir FK (TRT 1)
20:00 Riga FC - Dila Gori
20:00 Omonia Nicosia - Torpedo Kutaisi
20:00 Viking - Koper
20:00 Polessya - FC Santa Coloma
20:30 Vaduz - Dungannon Swifts
21:00 Torpedo Zhodino - Maccabi Haifa
21:00 AEK Atina - Hapoel Beer Sheva
21:00 Radnicki 1923 Kragujevac - KI Klaksvik
21:00 NK Varazdin - Santa Clara
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21:00 Paksi SE - Maribor
21:00 FK Kosice - Neman Grodno
21:30 Sutjeska Niksic - Beitar Jerusalem
21:30 Austria Wien - Spaeri
21:30 Vardar Skopje - Lausanne Sports
21:30 Vllaznia Shkoder - Vikingur R.
21:45 St Patricks - Nomme JK Kalju
21:45 Dundee United - UNA Strassen
21:45 Dinamo Minsk - Egnatia Rrogozhine
21:45 HB Torshavn - Brondby
22:00 Larne FC - Prishtina
22:00 Decic Tuzi - Rapid Wien
22:00 Rakow Czestochowa - Zilina
22:00 FK Sarajevo - Universitatea Craiova
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UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu
20:00 FC Sheriff - Utrecht
20:00 Banik Ostrava - Legia Varşova
20:30 Midtjylland - Hibernian
20:30 Levski Sofia - Sporting Braga
21:00 Anderlecht - Hacken
21:00 Celje - AEK Larnaca
21:00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (HT Spor)
21:30 Lugano - CFR Cluj
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