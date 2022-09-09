Bugün hangi maçlar var 9 Eylül Cuma 2022? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi lig ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var 9 Eylül Cuma 2022? Bugün kimin maçı var ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 6. hafta bugün tek karşılaşmayla başlıyor. Güçlü Akdeniz temsilcisi Alanyaspor, sahasında Başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk ediyor. 20:00'de başlayacak zorlu mücadelenin yanı sıra 5 büyük ligde de birbirinden önemli mücadeleler izleyicilerle buluşacak. İşte, futbolda günün programının ayrıntıları...

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