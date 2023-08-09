Bugün hangi maçlar var? 9 Ağustos bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu maçları ilgiyle takip eden futbolseverler, 9 Ağustos Çarşamba günü hangi maçların olduğunu ve saatlerini merak ediyor. İşte, günün maçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
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Futbolda Avrupa kupaları heyecanı bu hafta itibariyle kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Portekiz Süper Kupa finalinde birbirinden çekişmeli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte, 9 Ağustos tarihi itibariyle oynanacak maçların listesi ve başlama saatleri...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU
Panathinaikos - Marsilya 21:00
Stovan - Maccabi Haifa 21:30
Rangers - Servette 21:45
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UEFA KONFERANS LİGİ
AEK - Maccabi Tel Aviv 20:00
Gent - Pogon 21:00
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PORTEKİZ SÜPER KUPA FİNALİ
Benfica - Porto 22:45