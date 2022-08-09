Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor. İşte haberimizin detayları...
BUGÜN HANGİ TAKIMLARIN MAÇLARI VAR?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
19:00 Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
20:00 Apollon - Maccabi Haifa UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
20:00 Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
20:00 Pyunik FC - Kızılyıldız UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
20:45 FC Midtjylland - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
21:00 Dinamo Zagreb - Ludogorets UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
21:00 Ferencvaros - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport, Bilyoner TV
21:30 PSV - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
21:30 Sturm Graz - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
21:45 Glasgow Rangers - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
AVRUPA LİGİ
22:00 Shkupi - Shamrock Rovers UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
KONFERANS LİGİ
19:00 Gzira - Wolfsberger UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
21:00 B36 Torshavn - Viborg UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
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