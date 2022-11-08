Bugün hangi maçlar var 8 Kasım Salı? Bugün kimin maçı var? Hangi ligde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda? İşte futbolda günün programı...

Bugün hangi maçlar var ve kimin maçı var? İşte günün maç programı

Futbolda gözler bu kez Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupanın şampiyonluk adaylarından Galatasaray, bu akşam sahasında Ofspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ülkemizde kupa maçları oynanırken Avrupa'nın büyük liglerinde de önemli maçlar ekranlara gelecek. İşte, 8 Kasım 2022 programı...

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