Bugün hangi maçlar var 6 Ocak 2024? Hangi kanalda?
Maçseverler günlük izlenebilecek müsabakaları takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Sevdiği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, karşılaşmaları izlemek için 6 Ocak 2024 tarihindeki maçları araştırıyor. İşte bugün gerçekleşecek futbol maçları
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6 Ocak Cumartesi gününde Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverller tarafından araştırılıyor. İşte 6 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek müsabakalar:
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6 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Rizespor - Hatayspor
16:00 Başakşehir - Adana Demirspor
19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük
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19:00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
14:30 Inter - Hellas Verona
17:00 Frosinone - Monza
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20:00 Lecce - Cagliari
22:45 Sassuolo - Fiorentina