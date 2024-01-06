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        Haberler Spor Futbol Bugün hangi maçlar var 6 Ocak 2024? Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar var 6 Ocak 2024? Hangi kanalda?

        Maçseverler günlük izlenebilecek müsabakaları takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Sevdiği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, karşılaşmaları izlemek için 6 Ocak 2024 tarihindeki maçları araştırıyor. İşte bugün gerçekleşecek futbol maçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:28
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        • 1

          6 Ocak Cumartesi gününde Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverller tarafından araştırılıyor. İşte 6 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek müsabakalar:

        • 2

          6 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?

          13:30 Rizespor - Hatayspor

          16:00 Başakşehir - Adana Demirspor

          19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

        • 3

          19:00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

          14:30 Inter - Hellas Verona

          17:00 Frosinone - Monza

        • 4

          20:00 Lecce - Cagliari

          22:45 Sassuolo - Fiorentina

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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