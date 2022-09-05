Bugün hangi maçlar var 5 Eylül Pazartesi 2022? Bugün kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta ve hangi ligde hangi maçlar yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var 5 Eylül Pazartesi 2022? Bugün kimin maçı var, hangi ligde hangi maçlar yayınlanacak?

Süper Lig ve Avrupa futbolunda heyecan hız kesmeden sürüyor. Günün en dikkat çeken maçında şampiyonluk adaylarından Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, 5 Eylül Pazartesi 2022 günü itibariyle günün maç programı...

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