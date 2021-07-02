Euro 2020'de çeyrek final heyecanı bugün sona eriyor. İşte günün çeyrek final maçlarının tarihleri ve ilk iki yarı finalist...

YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

İspanya ve İtalya... Bu iki takımın yarı final mücadelesi 6 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak...

3 TEMMUZ 2021 (SON 2 ÇEYREK FİNAL MAÇI)

Çekya - Danimarka (19:00)

İngiltere - Ukrayna (22:00)