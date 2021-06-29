Euro 2020'de son 16 turu heyecanı bugün 2 maçla son buluyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

29 Haziran 2021 - Salı

19:00: İngiltere - Almanya - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: İsveç - Ukrayna - > TRT1 - TRT 4K /