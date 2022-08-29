2022-2023 sezonunda daha ilk haftalardan zirve yarışı ve alt sıralar karıştı. Süper Lig ve 5 büyük Avrupa liginin yakından takip eden futbolseverler haftanın son gününde ekranlara gelecek maçları merak ediyor. Peki, bugün hangi önemli maçlar var ve hangi kanallarda ekranlara gelecek?