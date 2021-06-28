Euro 2020'de son 16 turu heyecanı bugün 2 maçla hız kesmiyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

28 Haziran 2021 - Pazartesi

19:00: Hırvatistan - İspanya - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Fransa - İsviçre - > TRT1 - TRT 4K /