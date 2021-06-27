27 Haziran 2021 Bugün hangi maçlar var? Euro 2020'de heyecan bugün 2 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR EURO 2020 MAÇLARI



19.00: Hollanda-Çekya > TRT1 – TRT 4K / euro2020

22.00: Belçika-Portekiz > TRT1 – TRT 4K / euro2020

28 Haziran 2021 – Pazartesi

19.00: Hırvatistan-İspanya > TRT1 – TRT 4K / euro2020

22.00: Fransa-İsviçre > TRT1- TRT 4K / www.trtspor.com.tr/euro2020

29 Haziran 2021 – Salı

19.00: İngiltere-Almanya> TRT1 – TRT 4K / euro2020

22.00: İsveç-Ukrayna > TRT1- TRT 4K / www.trtspor.com.tr/euro2020

UEFA EURO 2020 ÇEYREK FİNALLER NE ZAMAN?

2 Temmuz 2021 – Cuma

19.00: 45. MAÇ – > TRT1 – TRT 4K / euro2020

22.00: 46. – > TRT1 – TRT 4K / euro2020

3 Temmuz 2021- Cumartesi



19.00: 47. MAÇ – > TRT1 – TRT 4K / euro2020

22.00: 48. MAÇ – > TRT1 – TRT 4K / euro2020

UEFA EURO 2020 YARI FİNALLER NE ZAMAN?

6 Temmuz 2021 – Salı



22.00: 49. – > TRT1 – TRT 4K / euro2020

7 Temmuz 2021 – Çarşamba

22.00: 50. MAÇ – > TRT1 – TRT 4K / euro2020

UEFA EURO 2020 FİNAL MAÇI



11 Temmuz 2021 – Pazar

22.00: 51. MAÇ – > TRT1 – TRT 4K / euro2020