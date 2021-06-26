Euro 2020'de son 16 turu heyecanı bugün 2 maçla başlıyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

26 Haziran 2021 - Cumartesi

19:00: Galler - Danimarka - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: İtalya - Avusturya - > TRT1 - TRT 4K /