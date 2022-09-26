Bugün hangi maçlar var 26 Eylül Pazartesi 2022? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Günün maç programı

Bugün hangi maçlar var 26 Eylül Pazartesi 2022? İşte günün maç programı

Avrupa futbolunda Uluslar Ligi'nde son hafta maçlarına girildi. Milli takımımızın grubunu lider tamamlayıp adını B Ligi'ne yazdırdığı haftada, bugün de oldukça önemli maçlara oyanancak. Peki, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle bugün hangi maçlar var?

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