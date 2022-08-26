Bugün hangi maçlar var 26 Ağustos 2022? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Hangi lig hangi kanalda izleniyor? Süper Lig'de bugün maç var mı?

Bugün hangi maçlar var 26 Ağustos 2022? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbolda heyecan hız kesmiyor. Hafta içi oynana Avrupa kupası maçlarının ardından gözler yeniden yerel liglere çevrildi. Birbirinden çekişmeli maçların oynanacağı haftanın ilk gününde ekrana gelecek mücadeleleri bir araya getirdik. Peki, bugün hangi maçlar var?

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