Futbolda heyecan bu akşam Avrupa Kupası maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etmek isteyen takımlar; bu akşam play-off rövanş maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar ve hangi kanallarda yayınlanacak?