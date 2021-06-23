Euro 2020'de heyecan bugün 4 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

23 Haziran 2021 - Çarşamba

19:00: Slovakya - İspanya (E Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: İsveç - Polonya (E Grubu) - > TRTSPOR - TRT 4K /

22:00: Portekiz - Fransa (F Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Macaristan - Almanya (F Grubu) - > TRTSPOR - TRT 4K /