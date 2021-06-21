Euro 2020'de heyecan bugün 4 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

21 Haziran 2021 - Pazartesi

19:00: Hollanda - K.Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: Ukrayna - Avusturya (C Grubu) - > TRTSPOR - TRT 4K /

22:00: Finlandiya - Belçika (B Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Rusya - Danimarka (B Grubu) - > TRTSPOR - TRT 4K /