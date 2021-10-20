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Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Şampiyonlar Ligi günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı bugün 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Birbirinden zorlu maçların oynanacağı devler liginde günün maçlarının programını, saatlerini ve yayıncı kuruluşu bir araya getirdik. İşte merak edilenler...

20.10.2021 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL
Bugün hangi maçlar var 20 Ekim? Şampiyonlar Ligi günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

17.30 Spartak Moskova-Leicester Exxen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19.45 Barcelona-Dinamo Kiev Exxen

19.45 Salzburg-Wolfsburg Exxen

22.00 Benfica-Bayern Münih Exxen

22.00 Chelsea-Malmö Exxen

22.00 Lille-Sevilla Exxen

22.00 Manchester United-Atalanta Exxen

22.00 Young Boys-Villareal Exxen

22.00 Zenit-Juventus Exxen

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