Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

17.30 Spartak Moskova-Leicester Exxen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19.45 Barcelona-Dinamo Kiev Exxen

19.45 Salzburg-Wolfsburg Exxen

22.00 Benfica-Bayern Münih Exxen

22.00 Chelsea-Malmö Exxen

22.00 Lille-Sevilla Exxen

22.00 Manchester United-Atalanta Exxen

22.00 Young Boys-Villareal Exxen

22.00 Zenit-Juventus Exxen