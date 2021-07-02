Euro 2020'de çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. İşte çeyrek final maçlarının tarihleri...

ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna...

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

2 TEMMUZ 2021

İsviçre - İspanya (19:00)

Belçika - İtalya (22:00)

3 TEMMUZ 2021

Çekya - Danimarka (19:00)

İngiltere - Ukrayna (22:00)