Euro 2020'de heyecan bugün 2 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

15 Haziran 2021 - Salı

19:00: Macaristan - Portekiz (F Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Fransa - Almanya (F Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /