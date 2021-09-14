Şampiyonlar Ligi'nde perde bugün açılıyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

Tüm maçlar Exxen'den canlı yayınlanacak...

TFF 1.LİG

20.00 BB Erzurumspor - Ümraniyerspor (TRT SPOR)