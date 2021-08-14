Futbol dünyasında 2021-2022 sezonu başlamış durumda. Yurt genelindeki milyonlarca futbolsever ise 14 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

14 AĞUSTOS CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI

19:15 Karagümrük - Gaziantep FK

21:45 Altay - Kayserispor

21:45 Hatayspor - Kasımpaşa

14 AĞUSTOS CUMARTESİ AVRUPA'DA ÖNEMLİ MAÇLAR

İngiltere

14:30 Manchester United - Leeds United

17:00 Chelsea - C.Palace

19:30 Norwich - Liverpool

Fransa

18:00 Lille - Nice

22:00 PSG - Strasbourg

İspanya

23:00 Alaves - Real Madrid

Almanya

19:30 B.Dortmund - E.Frankfurt