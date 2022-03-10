Futbolda heyecan bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla devam ediyor. Birbirinden önemli 16 maçın oynanacağı günde nefesler kesilecek. İşte 10 Mart 2022 Perşenmbe gününün programı...



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 MART 2022

TFF 1.LİG

20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor

UEFA AVRUPA LİGİ

20.45 Sevilla-West Ham Exxen

23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen

23.00 Braga-Monaco Exxen

23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen

23.00 Barcelona - Galatasaray

UEFA KONFERANS LİGİ

20.45 PAOK-Gent Exxen

20.45 Partizan-Feyenoord Exxen

20.45 Slavia Prag-LASK Exxen

20.45 Vitesse-Roma Exxen

23:00 PSV-Kopenhag

23.00 Bodo-AZ Alkmaar

23.00 Marsilya-Basel

23.00 Leicester-Rennes

İNGİLTERE PREMIER LİG

22.30 Wolverhampton-Watford

22.30 Southampton-Newcastle

22.30 Norwich City-Chelsea S Sport

22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport