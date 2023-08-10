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        Haberler Gündem Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos 2023 Perşembe bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman ve saat kaçta ?

        Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos 2023 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları...

        Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden takımlar için önemli bir güne girildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da hem play-offlar hem de ülke puanı için çok kritik maçlara çıkacaklar. Futbolseverler de bugün oynanacak karşılaşmaları heyecanla bekliyorlar. İşte, söz konusu maçların ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ile ilgili bilgiler....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 12:31
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        • 1

          Liglerin ilerlemesi ile beraber heyecan doruklarda. Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ter döken takımlar için önemli bir gün. Peki bugün hangi maçlar var ve saat kaçta sorularının yanıtlarını haberimizde derledik...

        • 2

          AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME MAÇLARI

          Qarabağ - HJK Helsinki 19:00

          Zaigiris - Hacklen 19:00

          Slavia Prag - Dnipro-1 20:00

          Sheriff - BATE 20:00

          Olympiakos - Genk 22:00

          Zrinjski - Breidablik 22:00

        • 3

          UEFA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI

          Tobol - Derry 17:00

          Struga - Swift 18:00

          Bodo/Glimt - Pyunik 19:00

          Sabah - Partizan 19:00

          Vaimiera - Partizani 20:00

          Rosenborg - Hearts 20:00

          Dila - APOEL 20:00

        • 4

          Seipsi - Aktobe 20:00

          FC St Coloma - AZ Alkmaar 20:00

          Omonia - Midtjylland 20:00

          Legia Varşova - Austria Wien 20:00

          Viktoria Pizen - Griza Utd 20:00

          H Be'er Sheva - Levski Sofya 20:30

        • 5

          Farul - Flora 20:30

          Hamrun - Ferencvaros 20:30

          Arouca - Brann 21:00

          Adana Demirspor - Osijek 21:00

          Twente - Riga 21:00

          Fenerbahçe - Maribor 21:00

        • 6

          Club Brugge - KA 21:00

          Lech - Spartak 21:00

          B36 - Rijeka 21:00

          Celje - Neman Grodno 21:00

          Aris - Dynamo Kiev 21:15

        • 7

          Steauka Bükreş - Nordsjaelland 21:30

          Hibernian - Luzern 21:30

          Balkani - Red Imps 21:45

          Hadjuk Split - PAOK 22:00

          Rapid Wien - Debrecen 22:00

        • 8
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        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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