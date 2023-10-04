Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 4 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın son maçları bu akşam oynanacak. Manchester City, Barcelona ve PSG gibi devlerin sahne alacağı gecede birbirinden çarpıcı maçlar futbolseverle buluşacak. İşte, 4 Ekim Çarşamba günü itibariyle devler liginde oynanacak maçların programı, başlama saatleri ve yayıncı kuruluşlarına dair tüm bilinmesi gerekenler...
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Avrupa kupaları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bugün 2. hafta maçları 19:45 ve 22:00 seanslarıyla sona erecek. Zorlu mücadelelerin oynanacağı günden Newcastle United ile PSG, Borussia Dortmund ile Milan'ın karşı karşıya geleceği F grubu maçları oldukça dikkat çekiyor. İşte, devler liginde günün programı...
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3 EKİM SALI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
E GRUBU
Atletico Madrid - Feyenoord (19:45) - TV8,5
Celtic - Lazio (22:00) - Exxen
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F GRUBU
Borussia Dortmund - Milan (22:00) - Exxen
Newcastle United - PSG (22:00) - TV8,5
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G GRUBU
RB Leipzig - Manchester City (19:45) - Exxen
Kızılyıldız - Young Boys (22:00) - Exxen
H GRUBU
Antwerp - Shakhtar (19:45) - Exxen
Porto - Barcelona (22:00) - Exxen