Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 3 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da İngiliz ekibi Manchester United karşısında deplasmanda ter dökeceği günde birbirinden zorlu 8 mücadele futbolseverlerle buluşacak. İşte, 3 Ekim Salı günü itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçların başlama saatleri ve yayıncı kanalları...
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Avrupa kupaları heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizdeki futbolseverin merakla beklediği Manchester United Galatasaray maçının yanı sıra Napoli Real Madrid ve Inter Benfica maçları için de araştırmalar iyice artmış durumda. İşte, bugün ekranlara gelecek mücadeleler...
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3 EKİM SALI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
A GRUBU
Manchester United - Galatasaray (22:00) - Exxen
Kopenhag - Bayern Münih (22:00) - TV8,5
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B GRUBU
Lens - Arsenal (22:00) - Exxen
PSV - Sevilla (22:00) - Exxen
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C GRUBU
Union Berlin - Braga (19:45) - TV8,5
Napoli - Real Madrid (22:00) - Exxen
D GRUBU
Salzburg - Real Sociedad (19:45) - Exxen
Inter - Benfica (22:00) - Exxen