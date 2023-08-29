Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 29 Ağustos Şampiyonlar Ligi maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde mücadele eden temsilcilerimiz, bu hafta play-off turu rövanş karşılaşmalarında sahneye çıkacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak zorlu maçlara dair bugün hangi maçlar var ve saat kaçta oynanacak araştırmaları söz konusu. İşte, 29 Ağustos Salı günü itibariyle günün maç programı...
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı turnuvaların rövanş gününde hangi maçların oynanacağı gündem olmuş durumda. İşte, hem günün maçları hem de tüm temsilcilerimizin maçlarının tarihleri...
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29 AĞUSTOS SALI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Galatasaray - Molde (22:00) Exxen
Young Boys - Maccabi Haifa (22:00)
Panathinaikos - Braga (22:00)
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UEFA KONFERANS LİGİ TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI NE ZAMAN?
31 Ağustos Perşembe - Twente - Fenerbahçe (20:00) S-Sport Plus
31 Ağustos Perşembe - Beşiktaş - Dinamo Kiev (21:00) TRT Spor
31 Ağustos Perşembe - Adana Demirspor - Genk (21:00) TV 8,5
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