Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 18 Kasım Cumartesi günü maçları...
Futbolda milli ara zamanı geldi çattı. Hafta itibariyle başlayan arada A Milli Futbol Takımımız da Almanya ile hazırlık maçına, Galler ile Euro 2024 Elemeleri D Grubu son maçına çıkacak. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü itibariyle oynanacak karşılaşmaların listesi...
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Hafta sonunun gelmesiyle birlikte futbolseverler, bugün oynanacak maçlara ilişkin arayışları başladı. A Milli Futbol Takımımızın da sahaya çıkacağı günde, birbirinden heyecanlı mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. İşte, 18 Kasım Cumartesi günü oynanancak maçların programı...
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18 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
22.45 Almanya Türkiye hazırlık maçı
TRT 1'de canlı yayınlanacak zorlu mücadele Berlin'de oynanacak.
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EURO 2024 ELEMELERİ
B Grubu
22.45 Fransa-Cebelitarık
22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti
D Grubu
17.00 Ermenistan-Galler
20.00 Letonya-Hırvatistan
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I Grubu
20.00 Belarus-Andorra
22.45 İsviçre-Kosova
22.45 İsrail-Romanya
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