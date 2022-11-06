Bugün hangi maçlar oynanacak 6 Kasım 2022? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Pazar günü maçları neler? Hangi lig hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? İşte günün maç programı

Dünya Kupası'na kısa bir süre kala liglerde son haftalara girildi. Ara öncesi rekabetin iyice kızıştığı haftada bugün de birbirinden çarpıcı maçlar ekranlara gelecek. İşte, 6 Kasım 2022 Pazar günü itibariyle Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki önemli maçlar...

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