Bugün gözler Merkez'de

Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14'te açıklayacağı faiz kararında. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Analistler faizde değişiklik beklemiyor.



TCMB’nin toplantı sonrasında yayımlayacağı metinde yeni bir mesaj verip vermeyeceği önemli.

Dün akşam açıklanan Fed tutanaklarında enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon "önemli ölçüde" düşene kadar faiz artırımına devam edileceği belirtildi. Fed, 26-27 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısında, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarma kararı almıştı.