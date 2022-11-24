Bugün gözler Merkez Bankası'nda

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Son toplantısında faizi 150 baz puan indirerek yüzde 10.50 seviyesine çeken TCMB, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır." açıklamasıyla bu toplantı için de aynı yönde bir sinyal vermişti. TCMB’den bu toplantıda 150 baz puan indirim bekleniyor.

AĞUSTOSTA YENİ SERİ BAŞLATTI

TCMB 2021'in Eylül ayında faiz indirimlerine başlamış sene bitmeden politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. Bu yılın ilk 7 ayında ise 'bekle gör' stratejisi uygulayan banka ağustos ayında yeni indirim serisi başlattı. Banka faizi ağustos ve eylülde 100'er baz puan, ekimde 150 baz puan indirmişti.