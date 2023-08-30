Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Bugün görmeniz gereken 18 muazzam fotoğraf

        Bugün görmeniz gereken 18 muazzam fotoğraf

        Dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak da insanların başından geçen deneyimler, hepimizin aynı duygularda buluşmasını sağlayabilir. İşte, dünyanın bir ucundan sizi gülümsetecek 18 fotoğraf...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 14:00 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          “Mahallemde beyaz bir sincap var.”

        • 2

          "Eski bir aile albümünde Nicolas Cage'e rastladım.”

        • 3

          “Walmart'a gittim. Bir atın yanına park ettim.”

        • 4

          “Üstünde sevimli bir yavru mantarı olan bu mantarı buldum.”

        • 5

          "Bir müşteri 1901'den kalma bu parayla ödeme yaptı."

        • 6

          "Eski kitabı buldum, eski parayı buldum."

        • 7

          “2 günde 7 adet dört yapraklı yonca buldum.”

        • 8

          “Altın Katedral Kemeri'nin aydınlatması garip bir şekilde köpeğime benziyor”

        • 9

          "Grubumuzun renkleri gökkuşağının tüm spektrumunu kapsıyor."

        • 10

          “Eski bir daireyi temizlerken 1982 model bir Coca-Cola tornavida seti buldum.”

        • 11

          “Türkiye'deki otel odama girdim ve bunu yatağımın üzerinde buldum.”

        • 12

          “Okuduğum kitapta 17. yüzyıldan kalma el yazısıyla yazılmış notlar var.”

        • 13

          “Eski bir aile albümünde Nicolas Cage'e rastladım.”

        • 14

          "Bu sabah hayatım boyunca gördüğüm en küçük kurbağayı buldum."

        • 15

          “Üniversitemin kütüphane pencerelerinin yanına uzanma kararı aldım.”

        • 16

          "Kız kardeşime Güney Afrika'dayken hiç aslan görüp görmediğini sordum, bana bunu gönderdi... (Görünüşe göre bir aslan sığınağında)."

        • 17

          “Annemle babamın arka bahçesinden gelen bu 4 kiloluk mantar.”

        • 18

          "Şimdiye kadar gördüğüm en küçük orkide gibi görünen bir şey filizlendi."

          Kaynak: Reddit

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Habertürk Anasayfa