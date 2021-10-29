Türkiye Cumhuriyeti kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak kutladığı Cumhuriyet Bayramı kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil kabul ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmiyor, bu iş yerleri kapalı oluyor.

29 EKİM'DE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Bilindiği gibi eczaneler resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Bugün, yani 29 Ekim Cuma günü resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacak. Bugün sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler resmi tatillerde hizmet vermediği için 29 Ekim 2021 tarihinde kapalı olacak. Bunun yanında hastanelerin aşı birimleri ve acil servisleri resmi tatil boyunca hizmet vermeye devam edecek.

29 EKİM 2021 NÖBETÇİ ECZANELER (İSTANBUL, ANKARTA, İZMİR, BURSA) LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ