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Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı? Bugün (28 Ekim) aşı olunabilir mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil. Resmi tatillerde devlet kurumlarının ve bazı iş yerlerinin hizmet vermemesi 28 Ekim'de hastanelerin çalışıp çalışmadığının araştırılmasına neden oldu. Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı? 28 Ekim hastaneler çalışıyor mu, aşı olunabilir mi?

28.10.2021 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı? Bugün (28 Ekim) aşı olunabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak kutladığı Cumhuriyet Bayramı kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil kabul ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmiyor, bu iş yerleri kapalı oluyor.

28-29 EKİM RESMİ TATİL

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.

28 EKİM'DE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Bilindiği gibi eczaneler resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Bugün, yani 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için eczaneler öğleden sonra kapandı. Bugün öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler resmi tatillerde hizmet vermediği için 28 Ekim 2021 tarihinde öğlene kadar hizmet veriyordu ancak öğleden sonra hastaneler kapalı olacak. Bunun yanında hastanelerin aşı birimleri ve acil servisleri resmi tatil boyunca hizmet vermeye devam edecek.

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