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        Haberler Gündem Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün eczaneler tatil mi, kaça kadar açık?

        1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı?

        1 Ocak bugün eczanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Yılbaşında nedeniyle bazı kamu kurum ve kuruluşlar tatil olacak. Bu bağlamda eczanelerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşında acil ilaç almak zorunda kalanlar "1 Ocak 2024 bugün eczaneler açık mı, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 1 Ocak'ta eczanelerin çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 00:46 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:46
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        • 1

          Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak her sene olduğu gibi bu yıl de tatil olacak. Sağlık sorunları nedeniyle ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar "1 Ocak bugün eczaneler açık mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 bugün eczaneler kapalı mı, kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          1 OCAK 2024 YARIN ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

          1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı bugün eczaneler hizmet vermeyecek.

        • 3

          1 Ocak günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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