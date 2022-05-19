Eczaneler bugün açık mı? Bilindiği üzere bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil... Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş gün içerisinde heizmet verecek. Bu nedenle eczanede işi olanlar eczanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte merak edilen soruların cevabı...